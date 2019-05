Advogado culpa amigo por burla a Viv Thomas

Libertário Teixeira, o advogado de Tavira que começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Faro por burla a vários clientes, entre os quais o produtor de filmes para adultos Viv Thomas, culpou um amigo, também arguido no processo, pelo desvio das verbas.Libertário, o amigo Rui Ferreira, e a mulher deste, Alice Dias, são acusados de desviar cerca de 800 mil euros - 450 mil de Viv Thomas.As verbas terão sido entregues ao advogado por clientes que procuravam regularizar dívidas ao Fisco, como aconteceu com o produtor de filmes porno.Na primeira sessão do julgamento, Libertário alegou que era Rui Ferreira quem se tinha comprometido a resolver o pagamento das dívidas.E sobre Viv Thomas, o advogado admitiu: "Causei-lhe um prejuízo enorme. Um dia vou pedir-lhe desculpas."Já Rui Ferreira, que também foi ontem ouvido, garantiu que foi Libertário quem o contactou inicialmente - para concretizar a venda de um resort em Olhão - e que depois lhe começou a pedir para resolver o pagamento das dívidas dos clientes. No entanto, assegurou, não recebeu qualquer dinheiro do advogado.O julgamento continua hoje, no Tribunal de Faro, com a audição de Alice Dias.A mulher de Libertário Teixeira, também advogada, foi inicialmente constituída arguida mas após a instrução do processo não foi pronunciada.A sociedade de advogados em que Libertário Teixeira e a mulher trabalhavam também foi constituída arguida no processo.Além de burla, Libertário Teixeira é acusado de abuso de confiança e branqueamento de capitais - por ter criado contas para onde o dinheiro foi canalizado - num total de sete crimes.