Advogado da família de trabalhador atropelado na A6 afirma que palavras de Eduardo Cabrita "são tardias"

O ministro da Administração, Eduardo Cabrita, transmitiu condolências à família e amigos do trabalhador morto na A6 pelo carro onde seguia.



Cabrita revelou que serão definidas as componentes de indemnização e que "foi de imediato feita a devida e adequada participação dos factos".



O advogado da viúva da vítima da A6 disse, esta sexta-feira ao, que as palavras do ministro Eduardo Cabrita "são tardias".José Joaquim Barros sublinhou, no entanto, "com agrado que se está a fazer algo para agilizar os direitos da família" na Segurança Social.