Advogado da Póvoa do Varzim que mandou clientes assaltarem e torturarem casal condenado a cinco anos e dez meses de prisão

Sebastião Bertão, 44 anos, o advogado da Póvoa de Varzim acusado de ter pedido que os seus clientes - pelo menos três homens envolvidos no tráfico de droga - fizessem um assalto como forma de receber os seus próprios honorários, foi condenado esta quinta-feira, pelo Tribunal de Guimarães, a cinco anos e dez meses de prisão.Segundo sustentava o Ministério Público, e foi provado em tribunal, foi o mandante do assalto violento a um casal de Famalicão, em novembro, em que o homem foi agredido e torturado com choques elétricos e em que foram levados 46 mil € em joias, ouro e dinheiro.Os restantes arguidos, os elementos que levaram a cabo o violento roubo e tortura, foram condenados a penas entre os 5 anos e 10 meses de prisão e os oito anos de cadeia.Considerou o juiz que o advogado "não partiu ossos, não fez correr sangue, mas tem de ser responsabilizado mais do que um mero comparsa, porque se não fosse o arguido não teria havido assalto".