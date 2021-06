"Não há sequer uma travagem", diz advogado da família de operário morto por carro de Cabrita

José Barros, o advogado da família do trabalhador Nuno Santos, atropelado mortalmente pelo carro onde seguia o ministro da administração interna, Eduardo Cabrita, na A6, afirma que é do interesse de ambas as partes que o caso seja resolvido sem que exista necessidade de chegar a tribunal.A defesa afirma que recorrer ao tribunal é "uma coisa que se faz em última instância", por ser mais morosa, e a família precisa de "alguma coisa que ajude a compensar a perda de um ente querido".O advogado afirma ainda ser estranho que o motorista do carro não tenha visto Nuno Santos. "Não me parece que haja qualquer mistério neste caso, aquilo que há são circunstâncias de tal forma flagrantes que se torna muito difícil compreender porque é que um condutor num local de excelente visibilidade com obras devidamente sinalizadas não vê o Nuno, um homem, ou qualquer outro obstáculo", afirma.À agência Lusa, José Barros diz ainda: "não há sequer uma travagem no local".Segundo José Barros, o local onde ocorreu o acidente, em 18 de junho, na A6 perto de Évora, "não é exatamente uma reta", tem "uma curva muito ligeira à esquerda", mas é uma zona que "tem uma visibilidade muito grande, seguramente superior a um quilómetro". Além disso, sublinhou, as obras de manutenção em curso no local quando ocorreu o acidente "estavam devidamente sinalizadas e o trabalhador ia também devidamente equipado, com calças e colete refletores". Sobre eventuais imagens de videovigilância do local do acidente, José Joaquim Barros manifestou-se esperançado que existam: "Não sei ainda, admito que sim e quase me atreveria a afirmar que sim, porque o acidente ocorreu a dois quilómetros da saída Norte para Évora".José Barros afirma ainda que ambos os lados terem seguro é uma coisa positiva uma vez que podem chegar a acordo."Felizmente o carro que interviu no acidente tem seguro, coisa que nem sempre acontece com os carros do Estado, e existe ainda um seguro visto que isto é um acidente de trabalho. O Nuno estava no desempenho das suas funções. O facto de haver estas duas seguradoras é bom e faz-me acreditar que o assunto possa ser resolvido com alguma rapidez, sem recurso a tribunal", explica aoConfrontado com a indicação de que Edurdo Cabrita nunca saiu do carro, José Barros afirma: "Não sei, não sei se isso é verdade. Eu vi imagens em que ele estava fora do carro... não sei onde, não sei em que local exatamente, mas vi. A ser verdade [que Cabrita nunca saiu do carro] seria, no mínimo, estranho".