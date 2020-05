Advogado de Rúben Couto diz esperar que o jovem se encontre "melhor" para ser presente a juiz este sábado

Rúben Couto, o homicida da jovem de 23 anos Beatriz Lebre, vai ser este sábado presente a primeiro interrogatório judicial, no Campus de Justiça, em Lisboa.O advogado, Miguel Matias, chegou ao Campus de Justiça cerca das 10h00 e disse àesperar que Rúben se encontra em melhor estado do que aquele em que o encontrou esta sexta-feira na cadeia anexa à PJ.Miguel Matias foi esta sexta-feira falar com o jovem para acertar estratégias. "Esteve internado, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e só agora teve alta e chegou aqui", disse o advogado àDe recordar que, na primeira noite [de quarta para quinta-feira] em que esteve detido, Rúben tentou o suicídio no estabelecimento prisional; a segunda [quinta para sexta-feira] passou-a no Hospital de São José e esta última voltou à cadeia anexa à PJ de Lisboa.Rúben Couto confessou o homicídio às autoridades.