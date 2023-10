Tiago Fonseca Machado, advogado e comentador desportivo, foi detido pela PSP, no Tribunal do Bolhão, Porto, na sexta-feira, para cumprir uma pena de prisão de 14 meses. Segundo o JN, o advogado foi condenado no âmbito de um processo de abuso de confiança. Estarão em causa dívidas de cerca de cinco mil euros por saldar.O mandado de detenção e condução para o Estabelecimento Prisional do Porto foi emitido por um juiz de Valongo.