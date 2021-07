Advogado diz que Vieira se encontra "num estado de espírito de serenidade"

Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, afirmou esta quarta-feira à noite aos jornalistas que o seu cliente se encontra "num estado de espírito de serenidade".A defesa do presidente dos encarnados afirma que as buscas em casa de Vieira começaram esta quarta-feira de manhã e recusa responder se o seu cliente vai ou não responder às questões do juiz Carlos Alexandre esta quinta-feira."Esteve na habitação todo o tempo, mas o que se passou lá não lhe posso dizer", acrescentou ainda a defesa de Vieira.Luís Filipe Vieira deverá ser ouvido esta quinta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.