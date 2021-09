Numa declaração muito breve à saída do Tribunal de Monsanto, Alexandre Lafayette, advogado do tenente-coronel Mário Maia (diretor da Prova Zero em que os dois recrutas morreram) e do sargento Ricardo Rodrigues (para quem o Ministério Público pediu 10 anos de prisão por responsabilidades na morte de Hugo Abreu), não quis comentar a falha informática que levou ao adiamento da leitura do acórdão.