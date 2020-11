Advogado em tribunal por burla de 350 mil euros em Gaia

Condenado no ano passado a 6 anos de prisão por uma burla de quase um milhão de euros, o advogado Carlos Calvão Teixeira volta a enfrentar a Justiça. Desta vez está acusado de enganar um construtor. Pediu-lhe um empréstimo de 350 mil e deu como garantia dois imóveis, diz o Ministério Público. Forjou documentos e conseguiu anular as hipotecas feitas. O caso remonta ao final de 2015 e até hoje o empresário continua sem conseguir reaver o dinheiro.







Carlos Calvão Teixeira está acusado de um crime de burla qualificada e dois crimes de falsificação de documentos. Será julgado em dezembro no Tribunal de Vila Nova de Gaia.





Diz o processo que o arguido, de 56 anos, era ainda gerente de uma empresa de construção de prédios e compra e venda de imóveis. No final de 2015, firmou acordo com um empresário que conhecia. Pediu um empréstimo para a empresa que geria e comprometeu-se a devolver o dinheiro em 11 meses. Como garantia, Teixeira hipotecou dois imóveis em Gaia.





Pouco depois da formalização do contrato, o arguido forjou documentos para anular as hipotecas dos dois imóveis. Falsificou para isso a assinatura do empresário a quem pediu o dinheiro e chegou ainda a forjar a assinatura de uma notária. Também assegurou, na qualidade de advogado, a autenticidade dos atos de anulação.





“O arguido agiu com o propósito pré-concebido de enganar o ofendido, fazendo-o crer que o empréstimo que solicitou e que lhe concedeu estava garantido através de hipotecas ”, diz o Ministério Público.





Banco foi lesado

No primeiro processo estava em causa uma burla de quase um milhão de euros à Caixa Geral de Depósitos. “A Justiça também é para os advogados “, disse a juíza em 2019 no Tribunal de São João Novo, no Porto.



Devolução

O Ministério Público quer que o arguido devolva os 350 mil euros. Já o empresário pede uma indemnização de 429 mil. Entre junho e julho de 2016, os dois imóveis foram vendidos a empresas do imobiliário.





Suspenso







No início deste ano, o advogado Carlos Calvão Teixeira foi suspenso pela Ordem. No outro processo em que foi condenado justificou os crimes cometidos com a “crise” financeira que o País atravessou.