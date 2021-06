Advogado julgado por adulterar acórdão para esconder falha nega tudo em tribunal

O advogado, de 56 anos, acusado de adulterar acórdão para esconder falha negou esta terça-feira os factos em julgamento no Tribunal de Coimbra. O acusado afirma que as acusações são "ficção" e nega ter adulterado acórdão.



Acusado de adulterar acórdão

A tentativa de ocultar uma falha, por ter deixado passar o prazo para instaurar uma ação em tribunal, levou o advogado do distrito de Coimbra, de 56 anos, a cometer sucessivos crimes.



Chegou, segundo o Ministério Público, a simular a ocorrência de um crime de corrupção praticado por um funcionário judicial que, após investigação, viria a verificar-se que não existe e que terá sido inventado por ele.



Os factos que constam da acusação ocorreram em 2018. O advogado foi contratado para resolver um litígio relacionado com a aquisição de um motociclo. A ação foi considerada improcedente e o advogado recorreu. Em 2015, o Tribunal da Relação de Coimbra proferiu um acórdão a confirmar a decisão da primeira instância.



Fez, no entanto, constar que "também se verifica ter decorrido o prazo para o exercício da ação, pois que tendo a denúncia sido feita em 27.05.2010, só a instaurou em 31.12.2013, o que implica claramente a caducidade do direito".



O arguido ocultou a decisão dos clientes, mas perante a insistência terá elaborado um outro acórdão, eliminando o parágrafo que denunciava a falha e alterando a data.