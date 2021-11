Um advogado com escritório em Tomar, a funcionária e uma cunhada são suspeitos de ter burlado uma idosa, de 86 anos, a quem terão subtraído uma avultada quantia em dinheiro e imóveis do seu vasto património. Os arguidos vão ser julgados no Tribunal de Santarém por um crime de burla qualificada na forma continuada e quatro crimes de falsificação de documento.