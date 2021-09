Advogado Magalhães e Silva abandona Conselho Superior do MP para defender Vieira

Magalhães e Silva abandona o Conselho Superior do Ministério Público, para continuar a defender Luís Filipe Vieira. O advogado, que fazia parte do órgão que tutela os magistrados, responde às muitas críticas, afastando-se.Magalhães e Silva tinha sido um dos avaliadores de Rosário Teixeira - o procurador que investigou Vieira - e foi também graças ao entendimento do advogado que o magistrado que se destaca no combate ao crime económico em Portugal ficou de fora da lista de procuradores que deveriam ser promovidos.