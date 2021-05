O advogado Carlos Calvão Teixeira, preso durante seis anos por uma burla de quase um milhão de euros, foi ontem condenado a cinco anos de cadeia, suspensa, em Vila Nova de Gaia, por outra burla qualificada a um construtor.Estava acusado de sacar 350 mil euros, mas o tribunal só deu como provado que se apropriou de 150 mil euros, emprestados com a garantia de dois imóveis - forjou assinaturas e anulou depois as hipotecas.Terá de devolver o dinheiro, com juros.