Advogado quer anular processo 'E-Toupeira' contra ex-assessor jurídico do Benfica

O advogado Tiago Rodrigues Bastos, que representa Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, disse esta quarta-feira, nas alegações finais do caso ‘E-Toupeira’ que a forma como foram autorizadas escutas no início do processo assentou numa “profunda ilegalidade” e constituiu “prova proibida”, invocando a recente declaração de inconstitucionalidade da Lei dos Metadados.“Atrevo-me a dizer que a prova cairá toda. Toda a prova obtida em geolocalizações e emails é através do fornecimento dos metadados pelas operadoras. [O Tribunal] deve deitar para o lixo toda esta prova e creio que a acusação não sobreviverá depois disso. Tem necessariamente de retirar do elenco probatório tudo o que sejam metadados, escutas e elementos fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, que aqui foram imprescindíveis”, afirmou.