Advogados andam à pancada no Funchal

Ambos fizeram queixa às autoridades e à Ordem dos Advogados.

08:43

Dois advogados envolveram-se à pancada, na terça-feira, no Funchal, Madeira. Ambos fizeram queixa às autoridades e à Ordem dos Advogados.



Tudo aconteceu pelas 15h00. Os dois homens encontraram-se à porta de um centro de fotocópias no qual entraram e acabaram a trocar agressões.



Ao ‘Funchal Notícias’, os dois apontam o dedo um ao outro.



Um dos homens diz que foi empurrado contra a montra da loja pelo outro, que perdeu os sentidos e sofreu ferimentos. O outro garante que foi agredido e que não chegou a bater no rival.



Na origem das agressões estará o facto de um dos advogados representar o ex-marido da atual mulher do outro defensor.