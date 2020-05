Advogados de quatro arguidos ouvidos hoje durante debate instrutório do caso Tancos

A audição dos advogados dos últimos quatro arguidos do processo do roubo das armas de Tancos acontece esta quarta-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.Os advogados de defesa vão apresentar as alegações finais como se de um julgamento se tratasse. Juiz Carlos Alexandre vai decidir depois quantos dos 23 arguidos vão ser julgados pelo furto das armas de Tancos e a "farsa" sobre o aparecimento do material furtado na zona da Chamusca.Recorde-se que esta é ainda a fase de instrução de um processo que conta com 23 arguidos, entre eles o ex-Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, mas também vários responsáveis da Polícia Judiciária Militar, coronéis e sargentos da GNR, assim como Guardas.Nas últimas sessões, um dos principais arguidos, João Paulino, a quem é apontado o furto de material das armas, implicou vários responsáveis da GNR e da Polícia Judiciária.