Advogados e secretárias da PLMJ contam como foram alvo de alegados ataques de Rui Pinto. Acompanhe ao minuto

Atualizado a 28 de out de 2020 | 15:37

15:37 | 28/10 Em tribunal, confirmou que a caixa de email encontrada copiada num dos discos de Rui Pinto e verificou que estava lá correspondência sua desde 2014 até 2018, num total de 1046 emails guardados. Na pasta de documentos que lhe foi mostrada, identificou transferências bancárias das quais era o ordenante e uma apólice de seguro de saúde.



Esclareceu que sempre teve cuidado com a segurança informática e que mudava a password de acesso ao computador e email todos os meses. Questionado pela procuradora, negou que o alegado acesso de Rui Pinto lhe tivesse causado dano. "Não. Causou algum incómodo, dano pessoal ou profissional não".

15:24 | 28/10 Foi ouvido Miguel Reis advogado na PLMJ desde 2024, via Skype e WhatsApp. Para mostrar os documentos necessários à testemunha, foi necessário algum tempo e várias tentativas para, de forma segura, a procuradora Marta Viegas exibir a caixa de correio e uma pasta de documentos, que pertenciam ao advogado da PLMJ e que foram encontrados num dos discos apreendidos a Rui Pinto (RP9).

O advogado pertence ao Conselho de Administração da PLMJ desde 2018 e relatou usar o email e computador da empresa para efeitos profissionais, apenas ocasionalmente consultando o email pessoal. Disse que eliminava a maioria dos documentos e mensagens e tinha tudo arquivado. Não guardava documentos no computador porque usava o "sistema de gestão documental" próprio da PLMJ.

12:30 | 28/10 Pedro Zagacho Gonçalves A 18.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks (no qual Aníbal Pinto é o outro arguido), inicia-se pelas 14h30.



Está previsto serem ouvidos os advogados da PLMJ Miguel Reis, Sandra Lopes, Diogo de Campos, José Gonçalves e as secretárias Isabel Mascarenhas (era secretária de José Miguel Júdice, que na anterior sessão chamou "ladrão" a Rui Pinto), Mónica Dias, Fátima Bulhosa e Ana Paula Bago.

