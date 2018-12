Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogados falam em pressões do MP e da PJ a testemunhas durante inquérito

Julgamento prossegue a 14 de janeiro, com a conclusão das alegações e marcação da leitura do acórdão.

Por M.C. | 09:30

Os advogados do processo Jogo Duplo, que julga 27 arguidos por associação criminosa, apostas fraudulentas e corrupção ativa e passiva, no âmbito de uma rede de apostas que viciou jogos da II Liga de Futebol, denunciaram esta segunda-feira em tribunal pressões do Ministério Público e da PJ, durante a fase de inquérito, sobre testemunhas.



Esteves Dias, advogado que representa os futebolistas Diego Tavares e João Pedro Carvalho (acusados de corrupção passiva), enumerou "ilegalidades" cometidas no inquérito.



"O que se passou teve muito de pressões sobre testemunhas", explicou.



Por seu turno, a advogada de Carlos Oliveira, ex-presidente da SAD do Leixões, e arguido por corrupção ativa, classificou a acusação ao seu cliente como "baseada em deduções".



"Recusaram a suspensão do processo, enquanto o MP ofereceu a suspensão a outros arguidos."



O julgamento prossegue a 14 de janeiro, com a conclusão das alegações e marcação da leitura do acórdão.