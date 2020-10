Os advogados de 21 arguidos que estão a ser julgados por tráfico de droga retiraram a toga e recusaram-se a trabalhar, esta quarta-feira, em Pombal, por “não estarem reunidos as condições mínimas para o exercício da profissão”, disse ao CM o advogado José Pacheco, explicando que o auditório municipal, onde deveria realizar-se o julgamento, tem “limitações físicas” que não permitem o cumprimento do plano de contingência.





Os advogados pediram a suspensão da audiência, o que foi recusado pelo presidente do coletivo de juízes, que nomeou defensores oficiosos. Em solidariedade com os colegas, também se recusaram a trabalhar e a sessão foi adiada. A Ordem dos Advogados exigiu a “rápida intervenção” do Conselho Superior da Magistratura.