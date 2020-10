Aeronave da Força Aérea Portuguesa participa em operação de apreensão de estupefacientes no Estreito de Gibraltar

A aeronave portuguesa P3-C CUP e a respetiva tripulação da Força Aérea Portuguesa participou, na sexta-feira, numa operação de apreensão de estupefacientes, no Estreito de Gilbraltar.

A aeronave detetou duas embarcações semirrígidas relacionadas com o tráfico de estupefacientes. A Guardia Civil Espanhola perseguiu as duas embarcações até que os suspeitos abandonaram as mesmas quando viram as autoridades espanholas.

A operação contou com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, em missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira – FRONTEX, para vigilância das fronteiras marítimas do sul de Espanha.