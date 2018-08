Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aeroporto abre luta entre cidades do centro

Cidades de Leiria e de Coimbra estão nesta altura em vantagem.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:38

Coimbra, Leiria e Viseu sonham em ter um aeroporto e dessa forma revolucionar a atividade económica e comercial através da entrada de milhares de pessoas na região Centro.



Nesta altura, as cidades do Lis e dos estudantes parecem estar em vantagem. Até porque Leiria, através da Comunidade Intermunicipal, já enviou ao Governo um estudo em que destaca os benefícios de uma utilização conjunta da Base Aérea de Monte Real entre atividades militares e civis.



Já Coimbra prepara dois cenários: a reconversão do aeródromo municipal Bissaya Barreto ou a construção de raiz de uma infraestrutura capaz de servir o eixo Coimbra-Leiria/Fátima.



Segundo Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra, "a manutenção do aeródromo tem um custo anual de meio milhão de euros e rentabilidade zero" e, por isso, a autarquia estaria disposta a investir cerca de 12 milhões de euros.



No caso da construção de raiz, o investimento seria sempre maior e teriam de recorrer a fundos europeus, suportando custos adicionais em parceria com os outros municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.



Atenta a tudo isto está também Viseu. O aeródromo tem linhas diárias e conta já com 1100 movimentos por mês. "O aeródromo é atualmente, a par com o de Cascais, um dos mais importantes do País quer pelo número de voos que já suporta, quer pelo apoio que dá à Proteção Civil", destacou o edil de Viseu, Almeida Henriques.



O objetivo passa, para já, por ampliar a pista para os 2700 metros e depois reunir as mais-valias para ‘lutar’ com as outras cidades.