Aeroporto de Lisboa entre os 'piores' no que toca a pontualidade

Informação estatística coloca aeroporto em 21º pior posto, num total de 1194.

Por Lusa | 11:15

O aeroporto de Lisboa ficou, em agosto, no 21.º pior posto, entre 1.194 infraestruturas, em termos de pontualidade na tabela da empresa de informação estatística OAG, divulgada esta segunda-feira.



Depois de em julho ter registado o 10º pior lugar, a infraestrutura da capital portuguesa registou no mês passado uma taxa de pontualidade de 40,3% em 10.017 voos, classificando-a na 21.ª pior posição (1.174 da geral entre 1.194).



A taxa de cancelamentos foi de 1,1% em Lisboa.



O aeroporto do Porto classificou-se no 1.110.º posto, com uma pontualidade de 52,8% em 4.131 voos, enquanto o de Faro, em agosto, seguiu na posição 939, com 65,6% de pontualidade em 3.356 voos.



Nos Açores, Ponta Delgada classificou-se na 993.ª posição, com um registo de 62,8% em termos de pontualidade e 1.115 voos, e na Madeira, a infraestrutura do Funchal seguiu na 947 posição, com 65,3% de partidas sem atrasos e 1.006 voos durante agosto.



A liderar esta tabela esteve a infraestrutura alemã de Saarbrueken, ao garantir 97,5% de pontualidade em 323 voos, enquanto no extremo opostos, em 1.194.º, seguia o aeroporto de Tunes, que registou 13,7% de partidas a horas num total de 2.539 voos.