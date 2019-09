Aeroporto do Porto vai ter "renovado" sistema de aterragem para "melhores condições"

O aeroporto do Porto vai ter um "renovado sistema ILS (Landing Sistem, ou sistema de aterragem, em tradução livre) para garantir melhores condições" à infraestrutura, nomeadamente quando há nevoeiro, revelou esta quinta-feira à Lusa a NAV - Navegação Aérea de Portugal."Estão a instalar um renovado sistema ILS para garantir uma melhoria de condições no Aeroporto do Porto", adiantou fonte oficial da NAV, quando questionada sobre a existência de atrasos em voos devido ao nevoeiro e à alegada ausência de um sistema ILS de categoria superior, que permite aterragens em situações de baixa visibilidade.Em resposta à Lusa, a NAV assegurou que "o aeroporto do Porto tem todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento", acrescentando que está a ser instalado um sistema ILS renovado.Questionada sobre a entrada em vigor deste novo sistema ILS, fonte da NAV não soube adiantar detalhes.Em agosto, o PCP questionou o ministro das Infraestruturas sobre o que classificou de falta de condições do Aeroporto do Porto em dias de nevoeiro.O PCP referia-se ao facto de ter existido, num só dia, o desvio de 10 voos e assinalava a "falta de um segundo aparelho de auxilio à aterragem em dias de intenso nevoeiro, ao contrário dos Aeroportos de Faro e Lisboa, que contam com dois aparelhos".O Porto Canal divulgou esta quinta-feira que cerca de 40 voos foram cancelados desde as 00h00 de terça-feira até às 23h30 de quarta-feira, entre partidas e chegadas, devido à falta de condições de aterragem com nevoeiro.