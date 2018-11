Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agência bancária assaltada em Serpa

Montante que terá sido furtado está ainda por apurar.

18:46

Uma agência bancária em Serpa, no distrito de Beja, foi assaltada esta terça-feira de madrugada, disse à agência Lusa fonte da GNR, alegando estar ainda por apurar o montante que terá sido furtado.



De acordo com a mesma fonte, a guarda foi alertada "por volta das 08h30", mas o assalto terá sido perpetrado "cerca das 03h00".



Os autores do assalto "introduziram-se no interior da instituição bancária através de uma janela do edifício, que arrombaram", relatou a fonte.



A dependência bancária esteve esta terça-feira encerrada ao público e a investigação do furto está a cargo da GNR, que disse desconhecer, por enquanto, o número de assaltantes.