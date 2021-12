Na agenda pessoal de Ricardo Salgado consta uma nota com referência a uma casa para Manuel Pinho, em Miami. O então líder do BES e do GES fez a anotação no dia 14 de fevereiro de 2013: "Ver c/Jackson - M Pinho residência em Miami?".A nota do banqueiro está reproduzida no despacho de indiciação que os procuradores do caso EDP apresentaram a Pinho, em 4 de novembro último.