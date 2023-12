Agente da Polícia Marítima salva homem que caiu à água no terminal de Cruzeiros

Um agente da Polícia Marítima salvou, na tarde desta terça-feira, um elemento da guarnição de um paquete, que caiu à água durante o transporte de mantimento no terminal de Cruzeiros de Lisboa.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que o agente viu a queda do funcionário à água, tendo se deslocado de imediato ao local para o socorrer. O resgate contou com o auxílio de trabalhadores que se encontravam no cais.



A vítima, que apresentava sinais de hipotermia, foi inicialmente auxiliada pelo médico do navio, e foi posteriormente assistida pelos elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que a encaminhou para o hospital.