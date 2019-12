Agente da Polícia Municipal agredida junto ao hospital de Braga

Uma agente da Polícia Municipal de Braga, de 45 anos, foi agredida a murro e pontapé por outra mulher, numa zona de estacionamento do Hospital de Braga. A vítima foi atacada quando tentava impedir o marido da agressora de esmurrar uma carrinha de transporte de valores que abastecia uma máquina multibanco.A polícia agredida estava, esta terça-feira de manhã, a realizar um serviço de desembaraçamento de trânsito - que é pedido pela administração do hospital à Polícia Municipal , devido à entrada frequente de autocarros no recinto. Quando efetuava este trabalho, a agente viu a entrada de uma carrinha de transporte de valores. Por se tratar de um serviço prioritário para o hospital, a agente foi para junto do veículo blindado para evitar constrangimentos de trânsito. Foi então que surgiu uma carrinha, com um casal de vendedores, que parou atrás do blindado.Enervado, o condutor da viatura saiu e começou aos murros ao veículo, insultando o condutor. A agente da Polícia Municipal teve de intervir. Foi insultada e agredida com pelo menos um murro na boca e um pontapé pela mulher do condutor abordado.Ameaçada de morte, a agente da Polícia Municipal teve que chamar reforços e foi nesse momento que o casal agressor fugiu. A vítima foi assistida nas Urgências do próprio hospital e submetida a exames periciais no gabinete médico-legal de Braga.A PSP está a investigar e, sabe o CM, tem a matrícula da carrinha do casal agressor.