Agente da PSP agredido durante desacatos entre jovens em Viana do Castelo

Um agente da PSP foi agredido em dois momentos por um jovem de 23 anos durante desacatos numa rua em Viana do Castelo.A agressão ocorreu por volta das 10h15 deste sábado, na sequência de uma denúncia de que um grupo de jovens estaria a causar distúrbios em vários cafés na zona da ribeira.As autoridades deslocaram-se para a rua Góis Pinto para tentar travar o grupo. Um dos agentes acabou por ser atingido com um soco quando tentava intercetar um dos jovens que acabou detido após a agressão ao polícia.O jovem, que estava ferido nas mãos, recebeu assistência numa ambulância no local. Neste momento, e já sob detenção, o agressor voltou a agredir o mesmo PSP, atirando-o ao chão.