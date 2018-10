Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente da PSP ajuda no parto de uma vizinha no Seixal

Bombeiro cortou cordão umbilical pela nona vez.

Por Sofia Garcia | 09:40

Um agente da PSP da Esquadra do Seixal ajudou esta quinta-feira a realizar o parto de uma vizinha, em casa, na zona de Paio Pires. Passava pouco das 09h00 quando o agente viu a vizinha na varanda da residência a pedir ajuda para o parto que estava iminente.



Ao aperceber-se da situação, o jovem agente, que está de baixa médica, chamou a mãe e ambos foram em auxílio da gestante, com 38 semanas de gravidez. Sem tempo para levar a mulher ao hospital, ajudaram a menina a vir ao Mundo.



Enquanto a mãe apoiava a parturiente, o agente chamou os meios de socorro. "Quando lá chegámos o bebé já estava cá fora. Ambas estavam bem de saúde. Ajudámos a limpar o bebé", conta, ao CM, Leandro Santos, da Associação dos Bombeiros Voluntários do Seixal.



Foi aquele operacional quem cortou o cordão umbilical da menina. "Já é o nono bebé a quem corto o cordão umbilical. Todos os serviços são diferentes e sentimo-nos realizados quando tudo corre pelo melhor", explica.



No local estiveram também os bombeiros da Amora, que transportaram a mãe e a bebé para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. As duas estão bem de saúde.