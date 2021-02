Um agente da PSP é alvo de um processo disciplinar após ter realizado a sua festa de aniversário, em Cascais, sem cumprir as normas de segurança a que a Covid-19 obriga.Trata-se de Henrique Sadio, que além de polícia na esquadra do Estoril, é também modelo e influenciador digital. Em comunicado, a PSP revela que o próprio admitiu tratar-se da sua festa de aniversário.noticiou.O convite para a festa, que decorreu a 28 de janeiro, dava nota do início, marcado para as 17h00, já que a essa hora “não há praticamente nenhum controlo nas estradas”. Ao que o CM apurou, Sadio já havia sido suspenso, pela PSP, por três meses.