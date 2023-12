Agente da PSP atropelado em prova de atletismo no Seixal

Um agente da PSP do Seixal foi atropelado enquanto realizava policiamento gratificado na prova de atletismo da São Silvestre daquele concelho, no sábado.

Fonte oficial da PSP explicou que o incidente ocorreu "pelas 17h40, na rua Pedro Álvares Cabral, na Arrentela".

"O agente estava a fazer controlo de trânsito, e mandou parar uma viatura conduzida por um senhor com alguma idade. Com o agente junto à viatura, o condutor deixou-a descair e embateu nas pernas do polícia", explicou ao CM a fonte oficial da PSP.

O condutor foi identificado, enquanto o agente teve de ser transportado à urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.