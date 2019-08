Agente da PSP de folga apanha dois homens a burlar idosa em Lisboa

Dois homens com 30 anos de idade foram apanhados em flagrante por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), que estava no seu período de folga, a burlar uma idosa, este sábado, nos Olivais, Lisboa.



Os suspeitos obrigaram a mulher, de 79 anos, a efetuar o levantamento de quantias de dinheiro numa caixa de multibanco, "fazendo-se valer da sua superioridade física face à vítima", de acordo com comunicado da PSP, enviado esta terça-feira.

O crime aconteceu no passado sábado, pelas 17h15, na zona dos Olivais. O agente daquela força policial assistiu ao momento em que a mulher estava a ser acusada pelos homens de ter partido o telemóvel de um deles, sendo obrigada a levantar dinheiro como forma de pagamento pelos danos causados.

Os dois jovens foram detidos e estão a ser acusados dos crimes de extorsão e burla qualificada, tendo sido apreendido o telemóvel que era utilizado para efetivar o crime, pode ler-se no comunicado.