Agente da PSP de Lisboa e mulher detidos por burlas em várias zonas do País

A PSP deteve esta quinta-feira uma mulher e um homem por burla qualificada sendo o detido um polícia do Comando Metropolitano de Lisboa.



Os crimes ocorreram em várias zonas do País e "consistiam na aquisição de bens e serviços, falsificando os comprovativos de pagamento", explicam as autoridades.

A investigação que durou várias meses culminou num mandado de busca domiciliária onde foram apreendidos diversos elementos de prova com interesse para a investigação.

Após serem presentes a primeiro interrogatório a mulher ficou em prisão preventiva e o polícia ficou proibido de exercer funções que permitam receber denúncias, bem como a proibição de contacto com os ofendidos.

"O agente da polícia vai ser sujeito a procedimento disciplinar, tendo já em instrução vários processos, alguns deles motivados por denúncias apresentadas anteriormente", refere o comunicado da PSP.