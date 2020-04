Agente da PSP de Vila Real infetado com coronavírus

Um agente de 45 anos da esquadra da PSP de Vila Real está infetado com coronavírus.Até ao momento é o único agente agente da autoridade infetado na região.Os colegas que tiveram em contacto com o paciente ainda não fizeram testes à Covid-19.A delegada de saúde da zona está a acompanhar o caso.O Comando da PSP de Vila Real está em contacto permanente com as autoridades de saúde de forma a conter a propagação do vírus. Os agentes encontram-se a trabalhar em espelho, o que significa que não há contacto entre os vários colegas.