Agente da PSP detido na posse de anfetaminas em festival de música

Um agente da Investigação Criminal da PSP de Cascais foi detido em pleno Festival Músicas do Mundo que decorreu em Sines e Porto Covo na semana passada- estava na posse de anfetaminas.A interceção ao polícia foi feita pelos militares da GNR que faziam patrulha no local. O agente acabou por ser levado para o posto. Foi apenas constituído arguido.O agente da PSP está na esquadra de Investigação Criminal há apenas um mês. Estava a fazer patrulha antes disso. Com esta situação arrisca ser punido pela Direção Nacional da PSP.O Festival Músicas do Mundo começou no dia 18, em Sines e Porto Covo, e terminou dia 28. A GNR fez várias ações de sensibilização durante os dias em que decorreram os concertos. Uma das pessoas visadas foi o agente da PSP de Cascais.