Agente da PSP detido por suspeita de violência doméstica

Um agente da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa, foi esta terça-feira detido pela GNR de Ponte de Sor pela suspeita da prática do crime de violência doméstica, de acordo com informação avançada através de comunicado enviado por aquela autoridade.

"Mediante mandado de detenção, foi detido hoje um polícia do efetivo do Comando Metropolitano de Lisboa, por suspeita da prática de um crime de violência doméstica", pode ler-se.





O detido, de 38 anos, "encontra-se ausente do serviço, por doença, desde o início do ano de 2018, tendo cumprido, entretanto, um período de suspensão preventiva do exercício de funções na sequência de procedimento disciplinar", lê-se.A mesma nota avança que a arma de fogo que tinha em sua posse encontra-se apreendida no âmbito de um outro processo.O homem vai ser presente ao juiz esta quarta-feira. "Internamente será instaurado o competente processo de âmbito disciplinar", lê-se.