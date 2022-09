Agente da PSP é julgado por tráfico de armas em Chaves

O Tribunal de Vila Real começa a julgar, segunda-feira, 15 pessoas detidas numa operação contra o tráfico de armas, realizada em outubro de 2020. Um dos arguidos é agente da PSP de Chaves. Basílio Monteiro era, na altura, responsável pela secção de armas e explosivos.





O agente foi um dos detidos da ‘Operação Ibéria’, da PJ de Vila Real, que deu um golpe no tráfico de armas no Norte do País. Aquando da detenção, foi suspenso de funções e ficou em prisão preventiva. Vai responder por corrupção e tráfico de armas. Os restantes arguidos são acusados de posse e tráfico de armas e de droga.