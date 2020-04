Agente da PSP esfaqueado em Carcavelos

Um agente da PSP foi esfaqueado, ao início da tarde desta segunda-feira, por um homem que foi depois baleado pelo colega de patrulha da vítima, soube o CM.

O caso ocorreu em Carcavelos, no concelho de Cascais. A PSP foi chamada pelos bombeiros a uma situação de internamento compulsivo. Os socorristas consideraram não haver condições de segurança.

Assim que a patrulha chegou, o homem, com cerca de 30 anos e que sofre de problemas psiquiátricos e estava a ser agressivo com a mãe, golpeou um dos polícias, de 26 anos, no tórax. Em defesa do colega, o outro agente da PSP atingiu-o a tiro numa perna.

Ficaram ambos com ferimentos considerados ligeiros e foram transportados ao Hospital de São Francisco Xavier.