Um agente da PSP de Matosinhos ficou com ferimentos leves esta terça-feira depois de ter sido atropelado por um veículo ligeiro na Rua do Barroco, em Matosinhos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.O acidente, segundo a fonte, ocorreu cerca das 19h31 quando um veículo que saía da Efacec atropelou o agente que estava a controlar o trânsito devido a um resgate de um animal.O agente foi assistido no local e depois transportado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, confirmou a fonte.