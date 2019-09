Agente da PSP mordido por cão em casa de idosa em Loures

Um agente da PSP, a exercer funções na zona de Sacavém (39ª esquadra), em Loures, foi mordido por um cão no interior da casa de uma idosa.O polícia teve de receber tratamento médico numa perna e já teve alta hospitalar.O ataque teve lugar pelas 14h50 de sábado, numa residência de Sacavém. A polícia foi contactada para se inteirar de um caso relacionado com uma idosa que sofre de problemas mentais. Uma patrulha com dois agentes dirigiu-se à residência desta.Os agentes entraram e quando tomavam conta da ocorrência, um cão de médio porte – cuja raça é desconhecida – atacou um dos agentes, de 29 anos. Apesar de ferido numa perna, o agente e o colega conseguiram dominar o canídeo.O agente acabou por ser assistido ainda no local, por elementos da corporação de bombeiros de Sacavém, tendo depois sido transportado ao Hospital de Santa Maria para ser tratado aos ferimentos. Também a idosa foi alvo de intervenção por parte dos bombeiros.