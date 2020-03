Agente da PSP que integrava gang desculpa-se em tribunal com empréstimo da avó

O agente da PSP de Ponte de Lima que integrava o gang que arrecadou 4,7 milhões de euros em assaltos no Minho disse, em primeiro interrogatório, que os cinco mil euros que recebeu - a troco de informações aos outros arguidos, de acordo com a acusação - foram-lhe transferidos pela avó a título de empréstimo.As declarações foram ouvidas esta segunda-feira, no início do julgamento do grupo, no Tribunal de Braga. Os 10 arguidos, nove homens e uma mulher, ficaram em silêncio perante o coletivo de juízes.O principal assalto foi ao banco Santander de Braga, durante a noite de S. João de 2018, que rendeu mais de 4 milhões de euros.Os arguidos são também acusados de assaltos a várias casas, incluindo a do empresário Domingos Névoa e a do cantor popular Delfim Júnior.