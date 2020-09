Agente da PSP salva criança de 3 anos em paragem respiratória na Ponte 25 de Abril em Lisboa

Um agente da PSP salvou uma criança de 3 anos em paragem respiratória no âmbito a operação "Verão seguro 2020", na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.O agente, que integra a 4ª. Divisão Policial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, foi interpelado no passado domingo pelas 19h40 por uma família em apuros que seguia num veículo ligeiro de passageiros rumo a Lisboa. A bordo seguia uma criança inconsciente e sem respirar.Ao verificar a situação, o agente realizou a manobra de Heimlich, revertendo a situação. O menor acabou por recuperar os sentidos.