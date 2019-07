Agente da PSP sobrevive a tiro na cara em Braga

Um comissário da PSP de Braga está internado no Hospital de S. João, Porto, para onde foi transferido, esta terça-feira, após ter sobrevivido a um tiro na cara.O prognóstico é reservado, mas estável. Deverá ser submetido a uma cirurgia maxilofacial.O oficial, de 57 anos, que esteve de serviço toda a madrugada, disparou contra si mesmo com a arma de serviço, no final do turno, no Comando da PSP.Foi encontrado por colegas, no chão do gabinete, e foi socorrido pelo INEM - um dos socorristas é filho da vítima.O agente, que é dirigente sindical, estava a frequentar um curso de subintendentes.