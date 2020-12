Agente da PSP trava homem bêbado que conduzia carro roubado em contramão

Um homem foi detido pela PSP, através da divisão policial de Cascais, por conduzir alcooolizado uma viatura que havia sido furtada.A detenção ocorreu no passado dia 29 de novembro pelas 23h25, em Oeiras, quando um polícia, que se deslocava para a subunidade policial no seu carro particular, apanhou um veículo a circular em contramão."De imediato, moveu seguimento à referida viatura, fazendo sinais de luzes para que o suspeito imobilizasse a mesma, tendo estas diligências resultado infrutíferas", avança comunicado da PSP.Foi na Avenida da República, em Oeiras, junto a um posto de abastecimento de combustíveis, que o polícia conseguiu colocar o seu carro ao lado do do suspeito, identificando-se como polícia. Foi então ordenada a imobilização do veículo."O suspeito entrou no referido posto de abastecimento de combustíveis, onde abandonou a viatura, pondo-se de imediato em fuga apeado. O polícia foi no seu encalço vindo a intercetá-lo logo de imediato", descreve ainda o comunicado.O polícia fez então as devidas deligências e identificou o carro como sendo furtado. Visto a forma como o suspeito conduzia, foi-lhe realizado o teste de álcool, tendo-se apurado que o mesmo conduzia com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,20 g/l, sendo isto crime.O detido foi notificado a comparecer no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste-Cascais.