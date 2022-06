Um agente de execução foi condenado, no Porto, a pagar ao Estado mais de 900 mil euros, depois de ter sido detetado um património incongruente com os seus rendimentos de 2011 e 2017.A discrepância foi descoberta no âmbito de um processo-crime em que o arguido foi punido com uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão, por ter desviado 28 mil euros de processos de execução pendentes em vários tribunais da zona Norte.