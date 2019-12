Agente de execução desvia 15 mil euros

Entre março de 2010 e janeiro de 2013, a agente de execução, de 47 anos, apoderou-se de mais de 15 mil euros resultantes das penhoras que efetuava no âmbito das suas funções.A quantia foi utilizada para satisfazer as suas próprias despesas do dia a dia, assim como de todo o seu agregado familiar. A arguida responde pelo crime de peculato e já está a ser julgada no Tribunal de São João Novo, no Porto.Todo o dinheiro de que se apoderou foi transferido para as suas contas pessoais. Num dos processos, a arguida representou a Securitas para penhorar quase 13 mil € a uma empresa transportadora, em 2010. Após ter chegado a acordo com a empresa executada, a arguida transferiu para a sua conta pessoal um total de 1450 €.Noutro processo de Gondomar, em 2011, a arguida executou uma penhora de um terço do vencimento de um funcionário da RTP. Todos os meses foi-lhe descontado parte do ordenado até perfazer a quantia de 8475 € - valor que nunca entregou e que utilizou em benefício próprio, mesmo sabendo que não lhe pertencia.Devido a esta conduta, a arguida foi alvo de um processo disciplinar e expulsa de funções, em 2018, pela Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça. "Sabia que se encontrava vedado ao agente de execução a possibilidade de qualquer movimentação das contas-clientes e que as quantias não constituíam património próprio do agente de execução", lê-se no processo.