Agente de execução leva PSP a arsenal em moradia de luxo no Restelo

Uma ação de execução no Restelo, Lisboa, levou a PSP à apreensão de um verdadeiro arsenal numa moradia de luxo. O caso ocorreu pelas 13h00 de segunda-feira, quando um agente de execução entrou na habitação alvo, mas deparou-se com várias armas de fogo no interior.Segundo fonte oficial da PSP, o agente de execução alertou logo a PSP e solicitou a presença de elementos policiais. Os polícias foram ao local e acabaram por apreender uma espingarda, oito revólveres e duas pistolas, uma delas com silenciador, e diversas munições para as mesmas.O arsenal estava guardado numa vitrina, mas a PSP investiga agora qual a proveniência das armas e se foram usadas.