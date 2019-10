Agentes da PSP acusam-se de mútuas agressões

Cinco agentes da PSP estão a acusar-se de agressões mútuas. Um deles, que presta serviço na Direção Nacional, em Lisboa, já apresentou queixas-crime contra quatro colegas da esquadra de trânsito de Odivelas, a quem acusa de lhe terem batido após ser detido.Os acusados, por seu turno, dizem que a alegada vítima os atacou no interior da esquadra e, por isso, já está com um processo disciplinar.Os factos remontam a 15 de setembro. O agente que acusa os colegas derrubou um poste de iluminação pública enquanto conduzia a viatura pessoal.Uma patrulha da esquadra de trânsito da PSP de Odivelas, que funciona na Póvoa de Santo Adrião, tomou conta da ocorrência e quis que o colega fizesse o teste de alcoolemia.O polícia recusou-se, gerando-se uma discussão entre colegas, que veio a terminar na esquadra.Já nas instalações policiais, segundo disse aofonte ligada ao processo, o polícia condutor começou a insultar os colegas e agrediu mesmo um deles. Foi algemado e preso. E identificado e notificado a comparecer, no dia seguinte, em tribunal.O polícia detido viria, horas depois, a regressar à esquadra, onde formalizou queixa-crime por agressões contra os quatro colegas que tomaram conta da ocorrência.A mesma fonte ouvida peloexplica que foi aberto um processo disciplinar ao polícia que foi detido, por alegadas agressões aos colegas, acrescentando que o Comando de Lisboa da PSP já está a investigar as acusações mútuas entre os polícias.