Quatro agentes da PSP foram agredidos, esta segunda-feira à tarde, em Torres Vedras, junto à Caixa Geral de Depósitos, na praça 25 de Abril.



Os polícias tiveram de intervir perante uma desordem entre clientes do banco. Foi nesse momento que foram violentamente agredidos. Um deles ficou com um corte no sobrolho e outro com vários hematomas.





Os agressores fugiram e continuam em parte incerta.