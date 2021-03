Agentes da PSP agredidos por jovem que circulava sem bilhete em autocarro na Amadora

Um homem de 29 anos que circulava num autocarro na Amadora, sem bilhete válido e a consumir bebidas alcóolicas, foi esta terça-feira detido depois de ter agredido polícias que o tentavam retirar da viatura.



A denúncia partiu da empresa de transportes públicos. As autoridades deslocaram-se ao local e encontraram um indíviduo, no interior do autocarro, que não colaborava com os funcionários do mesmo.

"Os polícias abordaram o cidadão, tentaram dialogar com este e face à sua intransigência, na presença dos funcionários da empresa de transportes públicos, convidaram-no a sair do mesmo", pode ler-se no comunicado da PSP. De seguida, o cidadão foi encaminhado para o exterior, tendo agredido os agentes enquanto resistia à saída do autocarro.



Dois polícias ficaram feridos e com dores em consequência da detenção, que já foi foi possível no exterior.



Os agentes da autoridade acabaram por receber tratamento médico no hospital Amadora-Sintra.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, estando agora obrigado a apresentações periódicas.